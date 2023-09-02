كُلفة العودة المدرسية لهذا العام..

قال مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت 2 سبتمبر 2023،

أن المعهد الوطني للاستهلاك قام، بالتعاون مع المرصد الوطني للتزويد والاسعار، باحتساب الكلفة التقريبية للعودة المدرسية من خلال رفع أسعار اللوازم العادية والأكثر تداولا لدى عينة من المكتبات والفضاءات على غرار المساحات التجارية بعدة مناطق من ولايات إقليم تونس والتي أسفرت عن ما يلي:

-كلفة اللوازم المدرسية تتراوح بين 64 د بالنسبة للسنة الأولى أساسي و120 د بالنسبة للسنة السابعة أساسي إلى 142 د بالنسبة للسنة الرابعة ثانوي علوم،

-معدل الكلفة الجملية للتلاميذ باعتبار كلفة المحفظة والميدعة: تتراوح بين 121 دينارا بالنسبة للسنة الأولى أساسي و 188 د بالنسبة للسنة السابعة أساسي إلى 226 د بالنسبة للسنة الرابعة ثانوي علوم.

المصدر: موزاييك