إحتراق حافلة تابعة لشركة نقل تونس

أفادت شركة النقل بتونس، في بلاغ لها اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل إصابات جراء حادثة إحتراق حافلة تابعة لها، مخصصة للنقل العرضي، جدّت يوم أمس الجمعة غرة سبتمبر 2023 في مستوى الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين تونس و المرسى.

وتتمثل صورة الحادث في نشوب حريق بإحدى العجلات الخلفية لحافلة الخط رقم 247 بينما كانت في طريق العودة إلى المستودع دون ركاب بعدما أنهت دورة عملها الأخيرة، وقد تم فتح تحقيق في الغرض للوقوف على أسباب نشوب هذا الحريق.

ورغم تدخل السائق في الإبان لإخماد الحريق بواسطة المطفأة المخصصة لذلك إلا أن النيران سرعان ما أتت على كافة أرجاء الحافلة التي احترقت بالكامل،

وأكدت شركة نقل تونس، في بلاغ لها أن الحافلة المعنية تم اقتناؤها بعنوان سنة 2016، وأنه خلافا لما يتم ترويجه عبر مواقع التواصل الإجتماعي من مغالطات وصور قديمة لحوادث كانت تعرضت لها بعض الحافلات المستعملة التي تم اقتناؤها بعنوان سنة 2015 على أساس أنها الحافلات التي تم اقتناؤها خلال شهر أوت الماضي ، فإن هذه الدفعة، المتكونة من 122 حافلة، لم تدخل بعد حيز الإستغلال وهي الان بصدد الخضوع إلى الاجراءات الفنية اللازمة قبل انطلاقها في الجولان.