خلال شهر واحد: حجز قرابة 7000 طن من الحبوب ومشتقاتها

أسفرت حملة المراقبة المشتركة الخصوصية لوزارتي التجارة والداخلية، التي نفذت في الفترة بين 30 جويلية إلى غاية 31 أوت 2032، عن رفع 6000 مخالفة اقتصادية، وحجز قرابة 7000 طن من الحبوب ومشتقاته.

كما مكنت هته الحملة، وفق ما أكده مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية حسام الدين التويتي، السبت، خلال لقاء إعلامي حول “مستجدات الأسواق والمواسم الاستهلاكية ومؤشرات التجارة الخارجية”، بمقر وزارة التجارة، من منع 52 مخبزة بين مصنفة وغير مصنفة من التزود بمادتي الفارينة والسميد، إلى جانب تغيير صنف 22 مخبزة مصنفة والتخفيض من حصة الفارينة لــ 14 مخبزة أخرى.

وأسفرت حملة المراقبة الاقتصادية خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2023، عن القيام ب 404 ألف عملية تفقد، أدت إلى تحرير 58 ألف مخالفة اقتصادية.

ومثلت الممارسات الاحتكارية والتجاوزات السعرية 36 بالمائة من إجمالي المخالفات المرفوعة، في ما استاثرت قطاعات المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية بنحو 79 بالمائة من المخالفات.

كما تم خلال نفس الفترة حجز 2880 طن من الخضر والغلال و762 ألف بيضة و8500 طن من الحبوب ومشتقاتها، إضافة إلى 380 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم.

كما وقع حجز 331 طن من السكر و8ر4 ملايين قطعة من المنتجات الاستهلاكية المختلفة على غرار المياه المعدنية المعلبة والمصبرات.