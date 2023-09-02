جندوبة/ أعوان الحماية والغابات يواصلون إطفاء حريق العطاطفة بعين دراهم ومتساكنون يطالبون بطائرة إطفاء نظرا لصعوبة التضاريس

يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية جندوبة عمليات الإطفاء ومحاصرة النيران التي تجدّدت بغابة العطاطفة من معتمدية عين دراهم، بعد ظهر اليوم السبت، بسبب هبوب رياح تسببت في اشتعال عدد من الجيوب الخامدة لنيران اخمدت قبل أيام بذات الجهة وبقية المناطق المجاورة.

واعتبر المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة، عادل العبيدي، المتواجد على ارض الميدان، ان صعوبة التضاريس واستحالة وصول المعدات استوجبت تجنيد أعوان الحماية المدنية والغابات وعدد من المتطوعين للتدخل يدويا على امتداد مسافة تناهز 4 كيلومترات مؤكدا ان المتابعة والمراقبة مستمرين.

واضاف العبيدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء “وات” ان الحريق، الذي اندلع منذ ثلاثة أيام، بصدد التقلص.

ووفق شهود عيان فان الامر يستوجب تدخل الطائرات حتى يتم اخماد ما تبقى من الحرائق والجيوب المنتشرة في عدة جهات غابية غير آهلة بالسكان منها محيط ” قلتة المالح” وجبل “الحريقة” و”السعايدية”.

وتعدّ غابة العطاطفة الجبلية والمطلة على غابات طبرقة من أصعب المناطق الغابية من الناحية التضاريسية وأكثرها كثافة.