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مدير عام المركز البيداغوجي: 97 بالمائة من عناوين الكتب المدرسية متوفرة باستثناء ثلاثة سيقع توفيرها في الأسبوع القادم

2023/09/02 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أفاد المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي، محمد العدالي، اليوم السبت، بأن 97 بالمائة من عناوين الكتب المدرسية بمختلف المراحل التعليمية متوفرة في المكتبات الى حدود أمس الجمعة وأن الباقي سيتم توفيره في غضون الأسبوع القادم.
واعتبر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن تحقيق هذه النسبة يمثّل أمرا غير مسبوق في هذه الفترة قبيل اقل من أسبوعين لحلول العودة المدرسية.
وبيّن ان العناوين غير المتوفرة فيها الذي هو قيد الطباعة وفيها الذي يتوفر كمخزون سابق، لافتا الى انها تهم ثلاثة عناوين وهي كتاب الفرنسية وكتاب التكنولوجيا للسنة الثانية ثانوي وكتاب الهندسة الكهربائية للرابعة ثانوي (شعبة تقنية).
وأكد، في ذات السياق ان هذه العناوين سيتم توفيرها في غضون الأسبوع القادم.
وأشار الى ان المركز برمج 13 مليون نسخة من الكتاب المدرسي للطباعة منها 12 مليونا و 700 ألف متوفرة وحاضرة ويقع توزيعها تدريجيا في السوق وكان انطلق توزيعها منذ بداية جويلية 2023، مشيرا الى ان المركز يحافظ كل سنة على مخزون من الكتب يتراوح من 800 الف الى مليون كتاب.
وشدّد على ان عملية توزيع الكتاب المدرسي يجب ان تخضع لمبدا تكافؤ الفرص وان تتم بصفة تدريجية حسب الحاجيات، مؤكدا ان المركز في متابعة يومية ولصيقة لتوفر وتوزيع الكتاب المدرسي.
ولفت الى انه وقع هذه السنة اعتماد زيادة ب500 مليم في الكتاب المدرسي، معتبرا انها زيادة ضرورية للحفاظ على ديمومة المؤسسة

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