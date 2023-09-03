الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة1-الجولة3): النجم الساحلي و الاولمبي الباجي يلتحقان بالملعب التونسي في الصدارة

خرج النجم الساحلي و الاولمبي الباجي ابرز المستفدين من منافسات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي دارت مساء اليوم الاحد, حيث عاد فريق جوهرة الساحل بانتصار عريض من خارج قواعده امام قوافل قفصة بثلاثية نظيفة, فيما تفوق الاولمبي الباجي على ميدانه على ضيفه مستقبل سليمان 2-1 .

وفي المقابل عرفت ذات الجولة تعثر الملعب التونسي الذي انقاذ الى الهزيمة في بن قردان امام اتحاد المكان 2-1 ,وقد افرزت تطورات المحطة الجديدة لسباق البطولة تجمعا ثلاثيا في صدارة الترتيب حيث اشترك كل من الملعب التونسي و النجم الساحلي و الاولمبي الباجي في المركز الاول ب6 نقاط.

وعرف عداد الملعب التونسي التوقف عن جمع النقاط حيث بعد انطلاقة قوية في سباق البطولة بتحقيق انتصارين متتاليين تعثرت مسيرة فريق باردو في بن قردان في لقاء كان يملي على اصحاب الارض و الجمهور تحقيق نتيجة ايجابية, حيث استهل ابناء بن قردان المباراة بقوة بافتتاح النتيجة منذ الدقيقة (19) عبر نسيم صيود من ضربة جزاء وهو ما دفع بزملاء عاطف الدخيلي رد الفعل وتهديد مرمى المنافس بعدد من المحاولات الهجومية و التي افرزت احداها ضربة جزاء حولها اللاعب هيثم الجويني الى هدف التعادل 1-1 وهي نتيجة الفترة الاولى من اللعب.

واظهر ابناء المدرب شهاب الليلي عزيمة كبيرة و تشبثا بنتيجة اللقاء لتتوج مجهوداتهم بهدف الانتصار بهدف اللعب شوقي بن خذر (78) .

وتجمد رصيد الملعب التونسي الذي حافظ على صدارته ب6 نقاط وحقق بن قردان اول ثلاث نقاط في المرتبة الرابعة.

ومن جهته اظهر النجم الساحلي بمناسبة تحوله الى قفصة امكانيات هجومية هائلة و نجح في السيطرة على مجريات اللقاء منذ انطلاقته بفضل الهدف المبكر صلاح الدين الغدامسي (7) ليكون ابناء المدرب عماد بن يونس في طريق مفتوح لتصعيد الفارق عن طريق حمزة الجلاصي (45) قبل ان يختتم راقي العواني (90+1) ثلاثية الضيوف . وهو انتصار وضع النجم الساحلي في الصدارة ب6 نقاط بعد فوزين متتايين فيما تجمد رصيد قوافل قفصة في نقطة يتميمة في المرتبة السادسة.

وزاد الاولمبي الباجي في تعميق جراح مستقبل سليمان حيث اظهر ابناء المدرب الجزائري نبيل نغير ارادة كبيرة لرد الفعل بعد انسحاب الفريق من كاس الكنفدرابية الافريقية لكرة القدم وهزيمة امام الملعب التونسي في الجولة الماضية. وافتتح اصحاب الارض النتيجة بفضل بشير المقدم في مطلع دق (4) الامر الذي دفع مستقبل سليمان الى النزول الى الهجوم ليمضي اللاعب حبيب يكن هدف التعديل في دق (36) الا ان اصرار الاولمبي الباجي كان اقوى من طموح الضيوف وتمكن الفريق المحلي من اخذ الاسبقية مرة اخرى 2/1 عن طريق وسيم الشيحي (58).

وصعد الاولمبي الباجي الى صدارة المجموعة ب6 نقاط بينما ظل مستقبل سليمان في المركز الاخير دون نقاط.