سيدي بوزيد: حجز35 طنا من مادة الشعير العلفي المدعم و25 طنا من العلف المركب

تم، اليوم الأحد، حجز كميات من العلف المدعم تقدر بـ35 طنا من مادة الشعير العلفي المدعم و25 طنا من العلف المركب بمنطقة “الحميمة” من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية تبين حسب الفواتير المدلى بها أنها موجهة من المصانع على خلاف التراتيب المعمول بها، وفق ما أفاد والي سيدي بوزيد، عبد الحليم حمدي.

وبين حمدي في تصريح لـ”وات”، أنه تنفيذا لتوصيات جلسة اللجنة الجهوية لمتابعة تطوّر الأسعار وضمان انتظام التّزويد والتّصدّي للتّهريب والاحتكار والتّجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية وعلى إثر توفر معلومات مفادها تعمد أحد الأشخاص بمنطقة “الحميمة” من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية، احتكار مواد علفية مدعمة، نفذت وحدات إقليم الحرس الوطني والفرق التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد، عملية نوعية أسفرت عن حجز كميات كبيرة من العلف المدعم.

وأشار الى أن المداهمة تمت بعد استشارة النيابة العمومية بسيدي بوزيد حيث أمكن، بتفتيش المستودعات، العثور على كميات كبيرة من العلف المدعم تقدر ب60 طن من العلف المدعم.

وأذنت النيابة العمومية بسيدي بوزيد بإجراء الحجز وتأمين المحجوز كما أذنت بتحرير محضرين ضد المعني، الأول من أجل الاخلال بتراتيب الدعم والثاني من أجل مسك مخزون بغاية بيعه والمضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

وشدد والي الجهة، على الإدارات المتداخلة، بضرورة تطبيق المراسيم المتعلقة بالاحتكار والمضاربة بما في ذلك طلبات الإدارة للنيابة العمومية مؤكدا وجوب احترام القوانين الخاصة باستصفاء المحجوز وإعادة ضخه في مسالك التوزيع الرسمية وفق معايير شفافة ونزيهة.