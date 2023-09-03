بطولة الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة 1-الجولة3) : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاحد :

الاحد 3 سبتمبر 2023

ملعب باجة

الاولمبي الباجي-مستقبل سليمان 2-1

ملعب قفصة

قوافل قفصة-النجم الساحلي صفر- 3

ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان-الملعب التونسي 2-1

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-الملعب التونسي 6 3 2 0 1 6 3

— النجم الساحلي 6 3 2 0 1 5 2

–الاولمبي الباجي 6 3 2 0 1 4 5

4- النادي الافريقي 4 2 1 1 0 1 0

5- اتحاد بن قردان 3 3 1 0 2 2 3

6-قوافل قفصة 1 2 0 1 1 0 3

7- مستقبل سليمان 0 2 0 0 2 2 4

المجموعة الثانية

السبت 2 سبتمبر 2023

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي-نجم المتلوي 3-2

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي-اتحاد تطاوين 3-صفر

ملعب بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري-مستقبل المرسى 3-1

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي الصفاقسي 9 3 3 0 0 6 0

2- الترجي الرياضي 7 3 2 1 0 5 3

3-الاتحاد المنستيري 6 2 2 0 0 5 1

4- نجم المتلوي 3 2 1 0 1 3 3

5- اتحاد تطاوين 1 3 0 1 2 1 5

6- النادي البنزرتي 0 2 0 0 2 0 4

— مستقبل المرسى 0 3 0 0 3 1 5