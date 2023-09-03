بطولة الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة 1-الجولة3) : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاحد :
الاحد 3 سبتمبر 2023
ملعب باجة
الاولمبي الباجي-مستقبل سليمان 2-1
ملعب قفصة
قوافل قفصة-النجم الساحلي صفر- 3
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان-الملعب التونسي 2-1
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-الملعب التونسي 6 3 2 0 1 6 3
— النجم الساحلي 6 3 2 0 1 5 2
–الاولمبي الباجي 6 3 2 0 1 4 5
4- النادي الافريقي 4 2 1 1 0 1 0
5- اتحاد بن قردان 3 3 1 0 2 2 3
6-قوافل قفصة 1 2 0 1 1 0 3
7- مستقبل سليمان 0 2 0 0 2 2 4
المجموعة الثانية
السبت 2 سبتمبر 2023
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي-نجم المتلوي 3-2
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي-اتحاد تطاوين 3-صفر
ملعب بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري-مستقبل المرسى 3-1
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- النادي الصفاقسي 9 3 3 0 0 6 0
2- الترجي الرياضي 7 3 2 1 0 5 3
3-الاتحاد المنستيري 6 2 2 0 0 5 1
4- نجم المتلوي 3 2 1 0 1 3 3
5- اتحاد تطاوين 1 3 0 1 2 1 5
6- النادي البنزرتي 0 2 0 0 2 0 4
— مستقبل المرسى 0 3 0 0 3 1 5