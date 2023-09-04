المنستير: قرار قضائي بإيقاف تنفيذ رخصة بناء عمارة خلف روضة آل بورقيبة

قضت المحكمة الادارية اليوم الاثنين 04 سبتمبر 2023، بايقاف تنفيذ رخصة بناء عمارة بأربع طوابق خلف المعلم المرتب روضة آل بورقيبة بالمنستير و الممنوحة من قبل بلدية المنستير الى حين النظر في القضية الاصلية.

و اعتبرت جمعية صيانة مدينة المنستير ، في بيان لها، أن هذا القرار هو انتصار ثان لها بعد قرار سابق بتأجيل تنفيذ الرخصة المذكورة الصادر من قبل ذات المحكمة، بعد ان” أصرت بلدية المنستير والمسؤولون المحلييون والجهويون على قانونية الرخصة الممنوحة”حسب ما نشرت الجمعية.

كما يؤكد هذا القرار حسب الجمعية، سلامة و صلابة موقفها القانوني في هذا الملف وغيرها من الملفات التي أثارتها.