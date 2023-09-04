سوسة: تواصل بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية بولايات الساحل الثلاث لسنة 2023

أفادت المكلفة بالاعلام بشركة النقل بالساحل حنان بن جنات بان العدد الجملي للشبابيك ونقاط البيع التي خصصتها شركة النقل بالساحل للاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية والجامعية 2023 / 2024، سيبلغ بداية من يوم الاثنين 11 سبتمبر، 53 شباكا موزعة على كامل معتمديات ولايات الساحل الثلاث (سوسة والمنستير والمهدية).

واضافت بن جنات ان حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية انطلقت يوم 01 سبتمبر الجاري، بعد ان خصصت الشركة 16 شباك بيع مفتوحة كامل اليوم بمختلف مقراتها ، وأنه يمكن للمشترك استعمال اشتراكه بداية من تاريخ اقتطاعه، مؤكدة عدم الرفع في التعريفة.

يذكر ان شركة النقل بالساحل التي تغطي خدماتها من النقل العمومي ولايات سوسة والمنستير والمهدية، وتربط هذه الولايات باغلب مدن البلاد، تمتلك اسطولا ب467 حافلة تسير على شبكة طولها الإجمالي 15 ألف كلم ممتدة على 384 خطا