قفصة: احداث حيّ جامعي جديد يضم مبيتا بطاقة 230 سريرا ومطعما يتّسع ل300 كرسي

تتميّز العودة الجامعية الجديدة بقفصة بإحداث حيّ جامعي جديد، من شأنه أن يرفع من طاقة مؤسسات الخدمات الجامعية بالجهة، في إيواء الطلبة بالسكن الجامعي العمومي وكذلك في إطعامهم، وذلك بكلفة انجاز قدرت ب6 فاصل 1 مليون دينار.

وقال المدير الجهوي للخدمات الجامعية بقفصة لزهر العرجي أن الحيّ الجامعي الجديد المنجز بضاحية سيدي أحمد زروق، والذي يتكوّن من مبيت يتّسع ل 230 سريرا ومطعما جامعيا بطاقة 300 كرسيّا جديدا، سيكون جاهزا لإيواء وإطعام الطلبة بداية من غرّة أكتوبر المقبل.

واكد ان هذا المشروع، سيُعزّز خدمات إيواء وإطعام الطلبة الذين يدرسون بولاية قفصة، إذ سترتفع طاقة الإيواء بالمبيتات العمومية إلى 1280 سريرا وطاقة المطاعم الجامعية إلى 2000 كرسي في السنة الجامعية 2023 / 2024.

ومع دخول هذا الحيّ الجامعي الجديد حيّز الإستغلال، سيرتفع عدد مبيتات السكن الجامعي العمومي بقفصة إلى 03 مبيتات، وعدد المطاعم كذلك إلى 03 مطاعم، موجودة كلّها بضاحية سيدي أحمد زروق، اين توجد أغلب مؤسسات التعليم العالي بالجهة، وتبلغ طاقة إيواء الطلبة بمبيتات القطاع الخاص، حسب المدير الجهوي للخدمات الجامعية، 2007 اسرة مُوزعة على 15 مبيتا.

وبدأت مبيتات قفصة، نهاية الأسبوع المنقضي، في قبول طلبة المعهد التحضيري للدراسات الهندسية والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية، على أن تستمرّ تباعا طيلة شهر سبتمبر عمليّة إيواء الطلبة الذين لهم الحق في السكن الجامعي العمومي.

وتضم ولاية قفصة 09 مؤسسات جامعية يدرس بها حوالي 8 آلاف طالب وطالبة في إختصاصات العلوم والتكنولوجيا والإقتصاد والتصرّف والهندسة والرياضة واللغات والعلوم الإنسانية والفنون والحرف.