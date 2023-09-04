إتحاد الفلاحة: صابة تمور قياسيّة.. وهذا سقف الأسعار

قال عضو المكتب التنفيذي الوطني لاتّحاد الفلاحة والصيد البحري، المكلّف بالتجارة الداخلية والمغاربية والتسويق، أنور الحراثي، إنّه من المتوقّع أن تتجاوز صابة التمور لهذا الموسم 69 ألف طن منها 50 ألف طن دقلة نور، وذلك بزيادة بنسبة 20% مقارنة بالسنة الفارطة ودون احتساب حوالي ألفي هكتار توسّعات خاصّة ضمن هذه التوقعات.

ووصف الحراثي، في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، هذه التوقّعات بالقياسية مقارنة بالأربع سنوات الفارطة على وجه الخصوص.

وافاد عضو المكتب التنفيذي باتّحاد الفلاحين بأنّ وزارة التجارة حدّدت السعر على مستوى الإنتاج في حدود الدينارين مع تحديد سعر الفائدة بالنسبة للتجار بنسبة 15%.

في حين سيبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من التمر 4 دنانير للمستهلك، إذا تمّ تدعيم الإنتاج وفسح مجال للفلاح لبيع منتوجاته في أسواق الجملة أو الأسواق الأسبوعية باعتماد البطاقة المهنية ودون وجود وسطاء.

وأضاف أنّ صادرات قطاع التمور التونسية منذ بداية الموسم الفارط وإلى حدود موفى شهر جويلية فقد بلغت حوالي 114.8 ألف طن بقيمة 685.5 مليون دينار مع تسجيل ارتفاع متوسط السعر خلال هذه الفترة بنسبة 2.7% ليبلغ سعر الكيلوغرام الواحد حوالي 6 دينارات.