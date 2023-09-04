منتخب الجزائر يحول مقر تربصه من طبرقة الى قسنطينة



يجري المنتخب الوطني الجزائري تربصه التحضيري بمدينة قسنطينة الجزائرية ، استعدادًا لموعدي مقابلتيه ضمن اسبوع الفيفا الممتد من 4 إلى 12 سبتمبر 2023، حيث يلاقي منتخب تنزانيا (07/سبتمبر الجاري بعنابة لحساب الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم – كوت ديفوار 2023، ثم يواجه السنغال وديا (12/سبتمبر ) بالعاصمة داكار.

وكان التربص مقررا في البداية بمدينة طبرقة بقرار من المدرب جمال بلماضي قبل ان يتم تحويل مقره في اخر لحظة الى مدينة قسنطينة الجزائرية.

وحسب الجامعة الجزائرية لكرة القدم فقد تقرر وضع كل المرافق الموجودة في مدينة قسنطينة ، على غرار ملعب حملاوي تحت تصرف المنتخب الوطني الجزائري .

وكانت الجامعة الجزائرية لكرة القدم (الفاف) كشفت في مناسبة اولى أن التربص التحضيري للمنتخب الاول الذي كان مقررا في المركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة) من 4 إلى 12 سبتمبر الجاري تم نقله إلى مدينة طبرقة (شمال غرب تونس).