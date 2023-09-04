تعاون: الأمن الغذائي و الذكاء الاصطناعي من أبرز محاور القمة العربية التنموية في دورتها الخامسة

يعد الاقتصاد الأزرق والأمن الغذائي و الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الداعمة والحماية الاجتماعية والصحة، من بين أبرز المحاور التي ستتناولها القمة العربية التنموية في دورتها الخامسة، المزمع انعقادها يومي 6 و 7 نوفمبر 2023، بنواكشوط عاصمة موريتانيا.

كما ستتناول القمة آليات التعاون والعمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وأهم القرارات المتعلقة بالخصوص بالمحاور التي سيتم تضمينها بالملف الاقتصادي و الاجتماعي، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، المنعقد موفى شهر أوت 2023، بالقاهرة.

و أشارت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، بالمناسبة، إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي يواجهها الاقتصاد العالمي والتي ألقت بظلالها على العديد من دول المنطقة العربية، نتيجة الأزمات العالمية غير المسبوقة، أهمّها الركود الاقتصادي العالمي وتزايد معدلات التضخم نتيجة آثار جائحة الكوفيد 19 وتنامي النزاعات وحالة عدم الاستقرار في عديد من مناطق العالم، إضافة إلى الآثار المترتبة عن التغير المناخي وخاصة الجفاف وندرة المياه والغذاء.

وأكدت بن رجب في السياق ذاته، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتجسيد المبادرات والمشاريع ذات البعد التنموي الاقتصادي والاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن العربي، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والمائي والتشغيل والحماية الاجتماعية للفئات الهشة، خاصة في ظل ما يتوفر للمنطقة العربية من إمكانيات وموارد طبيعية وبشرية ومن فرص للتكامل الاقتصادي و الانتاجي.