وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة العادية 160 لمجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة

يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة العادية 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المقرّر عقده بالعاصمة المصرية القاهرة، يوم 6 سبتمبر الجاري.

وسيبحث وزراء الخارجية العرب، مستجدّات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وتطوّرات الأحداث في جمهورية السودان، إلى جانب أبرز قضايا الأمن القومي العربي، والعلاقات العربية مع التجمّعات والتكتّلات الإقليمية والدولية، وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين عن وزارة الخارجية.

كما سيشارك الوزير، في أشغال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، يوم 5 سبتمبر الجاري، للنظر في سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الدول العربية واليابان، والارتقاء بها تحقيقا للمصالح المشتركة.

وستكون هذه الاستحقاقات مناسبة لترتيب لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الخارجية المشاركين فيها، لبحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول مستجدّات الأوضاع إقليميا ودوليا.