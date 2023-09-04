مشروع أمر لإجراء عملية تدقيق شاملة للمناظرات ومسارات الانتداب ابتداء من جانفي 2011..

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 بقصر قرطاج، السيد أحمد الحشاني، رئيس الحكومة.

وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد على وجه العموم والعمل الحكومي خلال المدة القليلة الماضية.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة المضي قدما في تطهير دواليب الدولة من كل من تسلل إليها بغير وجه حق وخاصة ممن لا يعملون وفق مبادئ المرفق العمومي ووفق مبدأ الحياد على وجه الخصوص، علما وأنه تم إعداد مشروع أمر يتعلق بإجراء عملية تدقيق شاملة للمناظرات ومسارات الانتداب ابتداء من جانفي 2011 سيعرض على اجتماع مجلس الوزراء القادم للتداول فيه.، حسب البلاغ الصادر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية مساء اليوم الإثنين