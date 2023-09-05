اضراب المحروقات..آخر المستجدات..#خبر_عاجل



تنعقد، يوم غد الأربعاء، جلسة تمهيدية بين الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل والغرفة النقابية لنقل المحروقات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للنظر في كيفية تجاوز الاضراب المزمع تنفيذه من قبل الجامعة يومي 14 و15 سبتمبر الجاري، وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة سلوان السميري.

وقال السميري، اليوم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، “إنه سيقع النظر خلال هذه الجلسة التمهيدية في كيفية تطبيق اتفاق ابرم سابقا بين الطرفين ويتعلق بتوقيع الملحق التعديلي عدد 10 بعنوان الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص للمحروقات لسنتي 2018 و2019 والملحق التعديلي عدد 11 بعنوان الزيادة في أجور سنوات 2022 و2023 و2024 إلى جانب إصدار الاتفاقية الخاصة لعمال نقل المحروقات بالرائد الرسمي.

وتوقع السميري ان تقوم وزارة الشؤون الإجتماعية بدعوة الطرفين الى جلسة رسمية خلال الاسبوع المقبل، ولم يستبعد الاعلان خلالها عن إلغاء الإضراب، في حال تم التوصل إلى اتفاق خلال الجلسة التمهيدية بين الطرفين المقررة يوم غد الاربعاء.