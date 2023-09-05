المدافع الإسباني راموس يتوصل إلى اتفاق مع نادي اشبيلية

أعرب اللاعب الاسباني سيرجيو راموس يوم الاثنين عن سعادته بالعودة الى مدينة إشبيلية، مؤكدا بذلك تقارير صحافية أشارت الى توصله لاتفاق للانتقال إلى فريقه الأندلسي السابق .

واعتبر قطب دفاع منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد السابق، الذي انتهى عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي في 30 جوان الماضي “انه يوم مميز جدا, العودة الى البيت سعادة عامرة دائما، الآن يتعين علينا اجتياز الفحوص الطبية”.

وقال اللاعب (37 عاما) والذي حمل ألوان إشبيلية في موسم 2004-2005 قبل انتقاله إلى ريال مدريد حيث أحرز لقب رابطة أبطال أوروبا أربع مرات “انا سعيد بالعودة ومحاولة الالتحاق بالفريق بأسرع وقت ممكن”.

ويعاني إشبيلية في أسفل الترتيب، ويحتل المركز الأخير في البطولة الاسبانية بعد 4 دورات، لكنه سيخوض رابطة أبطال أوروبا حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية الى جانب أرسنال الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي ولونس الفرنسي.