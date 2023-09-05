الكشف في صفاقس عن ورشة معدة لصنع القوارب البحرية

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بجبنيانة بولاية صفاقس، معززة بالوحدات الاستعلاماتية المركزية من الكشف عن ورشة معدة لصنع المراكب البحرية وحجز 5 مراكب حديدية وآلات ومستلزمات تستعمل في الغرض، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية.

وفي سياق متصل، تمكنت ذات الوحدات من ضبط شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل ” تكوين وفاق يهدف إلى مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة والاتجار بالبشر” ومحكوم بالسجن لمدة سنة وأربعة أشهر، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية بشبكة التواصل “فايسبوك” للادارة العامة للحرس الوطني.

وقد أذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.