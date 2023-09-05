وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: استرجاع مقسم فلاحي مساحته 63 هكتارا بمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل

تمكنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بنابل أمس، الاثنين، من استرجاع المقسم الفني الفلاحي الكائن بمنطقة بني غانم معتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل.

ويمسح المقسم، وفق بلاغ صادر عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، 63 هكتار، ويحتوي على غراسات قوارص ولوز وزياتين وأرض بيضاء، إلى جانب منشآت مائية ومجموعة بناءات.

وقد استرجع المقسم المذكور وتسليمه الى المركب الفلاحي الانطلاقة ببني خالد التابع لديوان الأراضي الدولية للتعهد والصيانة والحراسة بصفة مؤقتة في انتظار إعادة توظيفه.

هذا وقد تمت عملية الاسترجاع، وفق ذات المصدر، بحضور السلط الجهوية والمحلية وممثلي الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل وديوان الأراضي الدولية.