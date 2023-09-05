صادم: العثور على طفل ثلاث سنوات من جنوب الصحراء بمفرده تائها..

عثرت دوريات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بالقصرين، على طفل من جنوب الصحراء عمره حوالي 03 سنوات بمفرده تائها.

وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، أنه تم جلب الطفل ونقله إلى الفرقة المختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالقصرين والإحاطة والعناية به من طرف قسم العمل الإجتماعي التابع لمنطقة الحرس أين تم إطعامه نظرا لحالة الجوع الشديد التي كان عليها.

هذا وتولت الفرقة المختصة المذكورة التنسيق مع مندوب حماية الطفولة بالقصرين والذي بدوره قام بمراجعة قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين الذي أذن بتدابير عاجلة لإحالة الطفل المذكور على المعهد الوطني لرعاية الطفولة بتونس.