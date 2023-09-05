منظّم “حرقة” يُوهم ضحاياه بوصولهم إلى جزيرة أوروبية ليكتشفوا أنهم بشاطئ الحمامات!

إثر ورود معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الأمن السياحي بالحمامات مفادها وجود زورق ومجموعة من الأنفار بأحد الشواطئ بالجهة، تنقلت في الحين الوحدات الأمنية المذكورة بمعية دورية شرطة النجدة أين تم ضبط 06 أنفار منهم إمرأة رغم محاولتهم التحصّن بالفرار وحجز الزورق الخشبي المذكور الذي يبلغ طوله حوالي 07 أمتار إضافة إلى محركين بحريين، و3 أوعية بلاستيكية سعة 20 لتر وصدريتا إنقاذ.

وبالتحري مع المعنيين اعترفوا باعتزامهم اجتياز الحدود البحرية خلسة وذلك إثر التنسيق مع أحد الأنفار الذي قام بنقلهم إلى أحد الشواطئ بجهة سوسة أين كان بانتظارهم نفر آخر تولّى ليلا (بعد تسلّمه بقية النقود 07 آلاف دينار عن الشخص الواحد) جرّ الزورق المحجوز بمركب بحري ليعلمهم صباحا عن وصولهم إلى إحدى الجزر الأوروبية ثم تركهم والمغادرة، ليكتشفوا أنهم بشاطئ مدينة الحمامات إثر إعلامهم من قبل أحد المصطافين.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف ومواصلة الأبحاث على صعيد فرقة الشرطة العدلية بالحمامات.