نقابة الصحفيين التونسيين تعقد مؤتمرها يومي 6 و7 أكتوبر القادم

أعلنت النَقابة الوطنية للصَحفيين التُونسيين، أن المُؤتمر السادس للنقابة والثامن والعشرون للمهنة، سينعقد يومي 6 و 7 أكتوبر القادم بالعاصمة، وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة.

وأفادت نقابة الصحفيين، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأنَ فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي، ينطلق يوم 6 سبتمبر الجاري ويتواصل إلى غاية يوم 21 من الشهر نفسه.

وبينت بخصوص شروط الترشح، أنه يترشح لعضوية المكتب التنفيذي للنَقابة، كل عضو حامل لخمسة انخراطات متتالية كعضو عامل، آخرها انخراط سنة المؤتمر (كما ينص على ذلك القانون الأَساسي للنقَابة).

وأضافت أن مطالب الترشح، توجه باسم رئيس النقابة في رسالة مضمونة الوصول، مع الإعلام بالبلوغ بعنوان النقابة 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية تونس البلفيدير 1002.

يذكر أنّ المؤتمر الخامس لنقابة الصحفيين والسابع والعشرون للمهنة، كان قد انعقد أيام 19 و20 سبتمبر 2020 تحت شعار « حقوق الصحفيين أساس حرية الصحافة ».