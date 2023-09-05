إلغاء الإضراب العام بمصنع الفولاذ

قرر الطرف النقابي بالشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب ” الفولاذ” بمنزل بورقيبة ، التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة اليوم الثلاثاء بمقر الولاية، الغاء الاضراب العام لاعوان واطارات المؤسسة الذي كان مبرمجا ليوم 7 سبتمبر الجاري 2023.

وجاء في محضر جلسة، ان الطرف النقابي للمؤسسة قرر الغاء الاضراب، عقب ورود مراسلة من الكتابة العامة للدولة بتاريخ 8 اوت المنقضي بشان عدد من المطالب الواردة في برقية الاضراب، علاوة على ما جاء من مخرجات جلسة العمل التي جمعت المؤسسة باطرافها الإدارية والفنية والاجتماعية اليوم بمقر الولاية مع والي الجهة سمير عبد اللاوي والتي تناولت واقع وافق المؤسسة ككل.

يذكر ان اضراب اعوان واطارات مؤسسة الفولاذ كان اجل للمرة الخامسة على التوالي قبل ان يتم إقرار الغائه اليوم في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح، ومن اهم النقاط التي طالب بها الطرف النقابي، تطبيق الزيادة في الأجور لاعوان القطاع العام الصادر في 7 فيفري 2023، وتطبيق ما تم الاتفاق بشانه بخصوص التقليص في مدة الاقدمية، والتدرج العمومي من 5 الى 3 سنوات حسب ما ينص عليه القانون العام المنظم للمؤسسات والمنشات العمومية، والترفيع في وصولات الاكل، وتطبيق الاتفاق المبرم مع الإدارة العامة فيما يخص تحسين صندوق الخدمات الطبية، والترفيع في منحة المغادرة لاعوان واطارات المؤسسة عند الإحالة على شرف المهنة.

يشار الى ان جلسة اللجنة الجهوية للتصالح اشرف على فعالياتها والي الجهة بحضور المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني وبمساعدة رئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة ببنزرت منية بن دالي وحضور مختلف الأطراف المعنية، علاوة على ممثلي الطرف الاجتماعي من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل والنقابات الأساسية.