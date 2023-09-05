عاجل/ إرتفاع نسبة التضخّم في تونس..

ارتفعت نسبة التضخم في تونس إلى مستوى 9.3 بالمائة، مع موفى أوت 2023، وذلك بعد التراجع المسجّل لخمسة أشهر على التوالي (9.1 بالمائة في جويلية و9.3 بالمائة في جوان)، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء.

وفسّر المعهد هذا الارتفاع بتسارع نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أوت وجويلية 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وقد تطور نسق زيادة أسعار مجموعات كلّ من المواد الغذائية من 14.2 بالمائة إلى 15.3 بالمائة والمشروبات الكحولية والتبغ من 1.8 بالمائة إلى 4.6 بالمائة والمطاعم والنزل من 11.2 بالمائة إلى 11.5 بالمائة.