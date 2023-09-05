المرصد التونسي للمياه تلقى 124 بلاغا بشان مشاكل متصلة بمياه الشرب خلال شهر اوت 2023

تلقى المرصد التونسي للمياه ، 124 بلاغا من المواطنين خلال شهر اوت 2023 تتعلق بالحق في النفاذ الى المياه في وقت تصدرت ولاية مدنين الخارطة ب 19 بلاغا تليها سوسة ب11 بلاغا.

وكشف المرصد، عن تلقيه 110 بلاغات متصلا بانقطاعات في امدادات المياه و 12 بلاغا بشان تحركات احتجاجية و 6 بلاغات تتعلق بحالة تسرب للمياه و 5 بلاغات تتصل بمياه غير صالحة للشرب.

وكان المرصد التونسي للمياه أعلن، يوم 8 جانفي 2023 وفي اطار خارطة العطش، انه تلقى زهاء 2299 بلاغا صادرا عن المواطنين خلال 2022 تتصل بانتهاكات الحق في الماء في تونس.