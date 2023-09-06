عاجل: الاحتفاظ بالهاروني ومدير عام شركة بترولية عمومية في هذه القضية..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتوتس لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ مدة 48 ساعة برئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، من أجل شبهات تتعلّق بالفساد المالي والإداري وتبييض وغسيل الأموال.

كما شملت الأبحاث في القضية نفسها مديرا عاما بشركة بترولية عمومية تقرّر الاحتفاظ به وفق ما اوردته موزاييك.

تجدر الإشارة إلى أنّه تمّ إيقاف القيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني، مساء امس الثلاثاء 5 سبتمبر 2023.

وكان وزير الداخلية كمال الفقي، أصدر مساء السبت 2 سبتمبر 2023، قرارا إداريا بوضع عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية.