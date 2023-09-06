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العثور على جثة متعفنة لمهاجرة من إفريقيا جنوب الصحراء في منزل بصفاقس..

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متابعة/فتح تحقيق في مقتل امرأة بمنزل بصفاقس..

2023/09/06 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تم اليوم الأربعاء العثور على جثة امرأة مقتولة في منزل بطريق تونس على بعد كيلومترين من مدينة صفاقس تحمل آثار عنف ودماء.

وأفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 والناطق الرسمي باسمها القاضي فوزي المصمودي في اتصال هاتفي مع صحفي وكالة تونس افريقيا للانباء أنه تحوّل رفقة قاضي التحقيق بنفس المحكمة وأعوان الشرطة الفنية إلى موقع الحادثة حيث جرت عملية المعاينات وأخذ المعطيات المتعلقة بهذه الجريمة قبل نقل الجثة إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة.

وأفاد المصمودي أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية.

يشار الى انه لم تتوفر لصحفي “وات” معطيات حول ملابسات الحادثة، وتاكيد او نفي ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي (فيديو) بخصوص جنسية الهالكة ان كانت تونسية او من المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء

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