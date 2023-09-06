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حجز أكثر من 24 ألف قرص وكبسولة دواء مخدر والاحتفاظ ب 5 أشخاص بباجة

2023/09/06 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


تمكنت وحدات الحرس الوطني بباجة، بناء على عمل استعلامي مشترك، مع الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية ببن عروس، من الإطاحة بشبكة ناشطة في تهريب الأدوية المخدرة المشتقة من المواد الأفيونيّة المسكّنة “Opioïdes antalgiques” الخاصة بمرضى الأعصاب، وذلك عبر المسالك البرية باتجاه بلد أجنبي.

وأفادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ نشرته اليوم الاربعاء، بأن أعمال البحث والتحري التي كانت متبوعة بسلسلة من المداهمات القانونية بولايات تونس الكبري وولايات مجاورة، أفضت إلى حجز 24 ألفا و154 قرصا وكبسولة دواء مخدر، و3سيارات، و180 ألف دينار تونسي و139 ألف دينار عملة أجنبية، متأتيّة من النشاط الإجرامي المذكور.

وأضافت أنه تم الاحتفاظ بـخمسة أشخاص من بينهم فتاة تعمل بخطّة محضر صيدلي، من أجل “تكوين وفاق إجرامي للإتّجار في الأقراص المخدرة المدرجة بالجدول “أ” ، بموجب أذون صادرة عن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بباجة في الغرض.

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