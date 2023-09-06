بسبب دواء مُضاد لكورونا: تغيّر عينا رضيع من اللون البني الى الأزرق!

بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار، تحولت عينا رضيع من البني الداكن إلى الأزرق النيلي بعدما بدأ في تناول علاج مضاد لفيروس”كوفيد-19″.

وأعطي الرضيع التايلاندي، دواء ” favipiravir”، وهو علاج شائع الاستخدام لعلاج الأنفلونزا والإيبولا، والذي تمت الموافقة عليه كعلاج لكوفيد في أجزاء من آسيا – ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد في الولايات المتحدة.

وقال الأطباء في بانكوك الذين عالجوا الرضيع إن الدواء المضاد للفيروسات أطلق مادة كيميائية فلورية تراكمت في قرنية الصبي، وتغير لون عينيه بعد 18 ساعة من تلقي العلاج، لكنها عادت إلى لونها الطبيعي بعد خمسة أيام من توقف الدواء، حسب ما جاء في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.