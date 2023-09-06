إيطاليا: حكومتنا تدفع نحو تكثيف الموارد الأوروبية لدعم تونس

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيّة الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، أنّ حكومة بلاده “تدفع نحو تكثيف الموارد الأوروبيّة الواردة في مذكرة التفاهم لدعم تونس، التي تعاني من ضغوط متزايدة من المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون إلى إيطاليا وأوروبا”.

وجاء ذلك خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب حول مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، في ظلّ تزايد عمليات الإنزال وبشأن القضايا المتعلّقة باحترام حقوق الإنسان في الدولة بالشمال الافريقي.

ونوّه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأنّ مذكرة التفاهم “ولدت من الحاجة إلى دعم تونس التي تواجه خطر الانهيار الاقتصادي، حيث ساهمت إيطاليا بدور هام في إبرام الاتفاقية، وأيضا بفضل التعاون الثنائي القوي مع تونس والمقاربة المشتركة بين جميع الشركاء الأوروبيين”.

وأضاف “لهذا السبب، أردنا، كحكومة إيطاليا، أن تتعلق المذكرة بمساعدة وإدارة تدفقات الهجرة، وإعادة إطلاق الشراكة مع تونس. نريد تأمين مستقبل للشعب التونسي”، ملفتا إلى أنّ المذكرة تشمل “مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة المتاجرين وتعزيز قنوات الهجرة القانونية”.

وقال: “نطالب أوروبا على نحو متزايد بوضع سياسة للهجرة تضمن إيجاد حلول ملموسة وتوازن بين المسؤولية والتضامن. ولم يعد من الممكن ترك دول الدخول الأولى (للمهاجرين) بمفردها”.

المصدر: وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء