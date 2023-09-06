وزير الخارجية: ”انشغال عميق لتونس أمام تنامي الاعتداءات وسياسات اسرائيل لتهويد القدس”

عبّر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج، اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة عن ” انشغال تونس العميق” لتنامي الاعتداءات وسياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد القدس وتغيير وضعها القانوني والتاريخي.

وجدد الوزير عمار لدى مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس” ثوابت تونس من القضية الفلسطينية ونضالات شعبها لاستعادة حقوقه المشروعة”،وفق ما جاء في بلاغ نشرته الوزارة اليوم.

وقدم وزير خارجية فلسطين للمشاركين في الاجتماع إحاطة استعرض فيها مستجدات الأوضاع في القدس المحتلة على ضوء إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف القدس من خلال ممارساتها الهادفة إلى تغيير طابعها الديمغرافي والاقتصادي والثقافي والتاريخي.

وصدر عن الاجتماع بيان وزاري لإدانة الممارسات الإسرائيلية في القدس واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز صمود الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس. وترأست المملكة الأردنية اجتماع هذه اللجنة الوزارية، وذلك بحضور ، إلي جانب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ،وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومصر والمغرب ورئيسي وفدي الإمارات والجزائر، والأمين العام لجامعة الدول العربية.