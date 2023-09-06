حالات تشرّد بتونس العاصمة: وزارة الأسرة تتدخّل

تدخلات الميدانيّة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بهدف حماية المرأة والطفل من كافة أشكال التهديد والوقاية من وضعيّات الشارع

في إطار التدخلات الميدانيّة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بهدف حماية المرأة والطفل من كافة أشكال التهديد والوقاية من وضعيّات الشارع، كلّفت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة، ليلة الاثنين 04 سبتمبر 2023، مصالح المندوب العام لحماية الطفولة بتنفيذ سلسلة من التدخلات الميدانيّة المسائيّة والليليّة بشوارع تونس العاصمة بالتنسيق مع المصالح المختصّة بوزارة الداخليّة.

وقد أسفرت هذه التدخلات على التعهّد الفوري بالوضعيات التالية:

– التدخّل لفائدة امرأة حامل وأمّ لثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و 8 سنوات، كانت في حالة تشرد إثر خلاف مع زوجها، وإيوائها بأحد مراكز « الأمان » لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بتونس الكبرى والتعهّد النفسي بالضحيّة وأطفالها بعد أن تمّ إيوائها بصفة مؤقتة بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي. وسيتمّ إدراج هذه الأم للانتفاع بأحد برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي ضمانا لاستقلاليتها وللمصلحة الفضلى لأطفالها القصّر.

– اتخاذ تدبيرين عاجلين بالإيواء المؤقت بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة بتونس الكبرى لطفل يبلغ من العمر 17 سنة، تمّ تداول صورته نائم على الرصيف وهو منقطع عن الدراسة وكثير الفرار من عائلته، وفي شأن طفل آخر، يبلغ من العمر 14 سنة ويعيش مع والده وجدّه وهو دائم الفرار أيضا، إلاّ أن الطفلين عمدا إلى الفرار ومغادرة المركز المندمج مساء يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 ليتمّ اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 إعادتهما إلى المؤسسة المذكورة والإذن بالمتابعة اللصيقة لوضعيتيهما وربط الصلة مع عائلتيهما.

وذكرت الوزارة أنّها تضع أرقاما خضراء للإشعار حول كافّة أشكال التهديد لمصلحة الطفل الفضلى على الرقم الأخضر 1809 للإحاطة والتوجيه وتلقّي الإشعارات عن بعد حول حالات تهديد مصلحة الطفل الفضلى والرقم 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضدّ المرأة والرقم 1833 للإشعار والتوجيه والإحاطة بكبار السنّ.

صورة من الأرشيف