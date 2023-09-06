وزير الداخلية يدعو الأمم المتحدة الى دعم تونس في تنفيذ العودة الطوعية للمهاجرين

استقبل وزير الدّاخليّة كمال الفقي، اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، بمقرّ الوزارة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD، عبد الله الدردري، والممثلة المقيمة للبرنامج الأممي بتونس سيلين مويرود والوفد المرافق لهما.

وتمّ خلال اللقاء وفق بلاغ الداخلية، إطلاع المسؤول الأممي على “حقيقة وضعية المهاجرين الأفارقة غير النظاميين بتونس والمغالطات التي تمّ ترويجها حول تعاطي الدولة التونسية مع هذا الملف”، حيث تمّ عرض مجهودات الوحدات الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة وحماية المهاجرين والإحاطة بهم رغم الصعوبات التي تواجهها تونس.

ودعا وزير الداخلية المنظمة الأممية إلى دعم المجهود الوطني في تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين لبلدانهم الأصلية.

وقد تمّ بالمناسبة إمضاء وثيقتي مشروع دعم إصلاح قطاع الأمن ومشروع التنمية والحوكمة المحليّة للفترة 2023/2027.

كما تبادل الطرفان، الآراء حول مجالات التعاون القائمة بين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصّة مشروع دعم إصلاح قطاع الأمن الذي انطلق منذ سنة 2011 من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الهامة على غرار مشروع شرطة الجوار ومدوّنة سلوك قوات الأمن الداخلي، حيث عبّر الطرفان عن ارتياحهما لمستوى الشراكة التي تجمع الجانبين ورغبتهما في مزيد تدعيم مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك لا سما في مجال التنمية والحوكمة المحليّة.