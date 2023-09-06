إحداث مركب شبابي ورياضي جديد في عين دراهم

تم اليوم الإربعاء قبول أشغال إحداث مركب شبابي ورياضي بعين دراهم، وهو مشروع منجزمن قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني، بكلفة جملية قدّرت ب 1.567 أ.د.

واوضحت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان أشغال المشروع انطلقت في نوفمبر 2020، ويتكون المشروع من قاعة رياضات فردية مساحتها 300 متر مربع وحجرات ملابس وأدواش وجناح إداري بمساحة 155 متر مربع.

كما يتالف المركب الشبابي والرياضي من ملعب معشب اصطناعيا على مساعة 800 متر مربع, اضافة الى قاعة أنشطة اختصاص أولى بمساحة 100 متر مربع وقاعة أنشطة اختصاص ثانية وقاعة إعلامية فضلا عن جناح إداري وفضاء صحي بمساحة 24 متر مربع.