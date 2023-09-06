زيادة بنسبة 100% في أسعار الجملة لهذه المنتوجات الغذائية

سجلت 5 منتوجات غدائية، على الاقل، زيادة على مستوى أسعار الجملة بنسبة فاقت 100 بالمائة خلال شهر اوت 2023 وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من 2022 مما يعني مزيد ارتفاع اسعارها على مستوى البيع بالتفصيل للمستهلكين .

وصدرت هذه البيانات ضمن بلاغ نشره المرصد الوطني للفلاحة تتعلق بتطور التزود و أسعار اهم المواد الاساسية على مستوى السوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة خلال شهر اوت 2023 علما وان 19 منتوجا من الغلال والخضر والاسماك سجل تراجعا في الكميات.

وتندرج المنتوجات الخمس ضمن مجموعة 19 منتوجا (سلة الغلال والخضر والاسماك) ارتفاعات متفاوته في الاسعار وصلت الى مستوى 134 بالمائة للكلغ الواحد من الدلاع الذي ارتفع من 442ر0 دينار خلال اوت 2022 الى 032ر1 دينار، خلال اوت 2023.

وارتفع سعر الفلفل الحار بنسبة 120 بالمائة ليصل الى 174ر2 دينار خلال اوت 2023 على اساس سنوى ووالفلفل الحلو بنسبة 112 بالمائة ليبلغ 485ر2 دينار وسعر العنب بنسبة 105 بالمائة والبطيخ بنسبة 101 بالمائة والخوخ بنسبة 42 بالمائة والمعدنوس بنسبة 12 بالمائة والبطاطا بنسبة 11 بالمائة .

وزادت اسعار الاسماك خلال اوت 2023 بنسب متفاوتة ليشهد سعر كلغ الامبوكة ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة وتريليا البيضاء 21 بالمائة ونزلي ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة ووصل سعر الكلغ الى 051ر13 دينار في حين سجل السردين زيادة بنسبة 7 بالمائة ليصل الى 851ر3 دينار.

وشهدت السوق تراجعا في كميات الدلاع بنسبة 49 بالمائة وعنب بنسبة 24 بالمائة وبطيخ بنسبة 44 بالمائة والخوخ بنسبة 42 بالمائة والاجاص بنسبة 9 بالمائة والفلفل الحلو بنسبة 21 بالمائة والطماطم بنسبة 1 بالمائة والتريليا البيضاء بنسبة 49 بالمائة والسردين بنسبة 5 بالمائة والشورو بنسبة 35 بالمائة وسبارس بنسبة 22 .

وحققت بعض المنتوجات الاخرى ، في المقابل ارتفاعا في حجم التزويد على ارتفاع كميات التفاح بنسبة 24 بالمائة والبطاطا بنسبة 20 بالمائة والبصل بنسبة 5 بالمائة و والسوبيا بنسبة 188 بالمائة وتريليا الحمراء بنسبة 12 بالمائة.

وانعكست نقص الكميات الواردة على سوق الجملة ببئر القصعة وارتفاع الاسعار على التضخم الذي ارتفع الى مستوى 3ر9 بالمائة، مع موفى أوت 2023، بعد التراجع المسجل لخمسة أشهر وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

وواجه المستهلكون في تونس، خلال شهر اوت 2023، ارتفاعا للأسعار بنسبة 6ر0 بالمائة، على أساس شهري، وذلك مقارنة بشهر جويلية 2023 ، بفعل زيادة في الأسعار طالت مجموعتي التغذية والمشروبات والتبغ.