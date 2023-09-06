عاجل: التمديد في فترة الإيقاف التحفّظي للبشير العكرمي في هذه القضيّة..

أفاد حمادي الزعفراني، عضو هيئة الدفاع عن البشير العكرمي، وكيل الجمهورية الأسبق يالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفي بأنه تمّ اليوم التمديد في فترة الإيقاف التحفّظي لموكّله لمدّة 4 أشهر.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، الأربعاء ،أنّه تمّ صباح اليوم جلب بشير العكرمي من قبل مكتب التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حيث تم إعلامه بتمديد فترة الايقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر المتعلق بأعمال قضائية باشرها بخصوص جريمة اغتيال الامين العام لحزب الوطنيين الديقراطيين الموحد الشهيد شكري بلعيد.

وأكّد أنّ موكّله سجّل استئنافه لقرار التمديد مبيّنا أنّه موقوف على ذمّة هذه القضية منذ 10 مارس 2023 .

كما أشار إلى أنّ هيئة الدفاع ستتوجه إلى دائرة الاتهام للنظر في مآل مطلب الإفراج عن موكّلها الذي قدّمته منذ الاثنين الماضي إضافة إلى قرار الاستئناف المسجّل اليوم .

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر يوم 10 مارس الماضي و نيابة عن قاضي التحقيق عدد 8 ،بطاقة إيداع بالسجن ضد البشير العكرمي وكيل الجمهورية الأسبق بابتدائية تونس في القضية التي رفعها ضّده حزب الوطد، وفق ما أفاد به المحامي حمادي الزعفراني.

كما انّ هيئة الدفاع عن العكرمي كانت قد أوضحت أيضا في بيان لها إثر قرار الإيقاف آنذاك بأنه تم الاحتفاظ بمنوبها منذ 24 فيفري الماضي بموجب شكاية تقدم بها حزب “الوطد” يوم 7 فيفري 2023 الى النيابة العمومية بقطب مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن هذه الشكاية موضوع قضية منشورة لدى التحقيق بموجب قيام ذات الحزب على المسؤولية الخاصة بعد أن تّم حفظ شكايته ضد المنوب في مناسبتين (2016 و 2021).