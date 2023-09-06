المنستير: تسجيل 209 مخالفة اقتصادية خلال أوت منها 46 متعلقة بقطاع المخابز بالجهة

سجلت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير خلال شهر أوت 2023 وأثناء 1385 زيارة ميدانية 209 مخالفة اقتصادية من أهمها 46 مخالفة في قطاع المخابز والمرطبات بولاية المنستير وفق ما أفادت (وات) المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالنيابة زهرة ثابت.

وتعلقت 17 مخالفة اقتصادية بقطاع المخابز بالجودة وعدم احترام مقاييس صنع الخبز إذ أنّ طول الخبز المصنوع من الفرينة الرفيعة لا يجب أن يتجاوز 20 سنتيمترا.

كما سجلت 23 مخالفة اقتصادية في المواد الغذائية المؤطرة تعلقت بالبيع بأسعار غير قانونية، و19 مخالفة في المطاعم والمقاهي، و17 مخالفة في عدم وسم آلات الوزن، و15 مخالفة في عدم إشهار الأسعار، الخ.

وحجزت فرق المراقبة الإقتصادية خلال أوت 1384 كغ من السميد، 1750 كغ من الفرينة المدعمة، و702 كغ من الفرينة الرفيعة و89 لتر من الزيت النباتي المدعم، و2 فاصل 1 طن من القمح، و700 كغ من السداري، و500 كغ من الشعير، و1طن و559 كغ من السكر السائب، و709 علبة من السجائر التونسية، و180 علبة سجائر مهربة، و55 كيس من الشاي المهرب، و402 من الكراس المدعم، و4368 علبة جعة، و 8427 لتر من المياه المعدنية.

وتواصل الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير منذ 28 أوت انجاز مسح ميداني لمحلات صنع الخبز تنفيذا لمنشور الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 11 أوت 2023.

ويستهدف هذا المسح الرقابي تدقيق حاجيات مختلف المناطق والمعتمديات بولاية المنستير وخصوصيات الاستهلاك فيها من مادة الخبز المدعم وتحيينها على ضوء تطور المؤشرات الديمغرافية، وتشخيص وإحصاء النسيج المتعلق بالمحلات الناشطة في صنع الخبز بمختلف أصنافها المصنفة وغير المصنفة ومحلات صنع خبز الطابونة.

وسيقع كذلك تحديد مسالك وطرق التزود في كل منطقة بالجهة من مادة الخبز وتوقيته، ووسائل الإنتاج المتوفرة لدى المخابز علاوة على التدقيق في مدى توفر الشروط القانونية لممارسة نشاط صنع الخبز ومدى مسك الوثائق القانونية المخولة لممارسة هذا النشاط ومدى صلوحية الوثائق المتوفرة، ومدى الالتزام بالعناوين المصرح بها.

وستكون هناك العديد من المستجدات الايجابية بعد استكمال تحيين قاعدة البيانات المتعلقة بالمخابز حسب زهرة ثابت مؤكدة أنّ “الجهة لا تسجل حاليا نقصا في مادة الخبز باستثناء بعض المناطق الريفية التي طالبنا سلطة الإشراف بمواصلة ضخ كميات إضافية استثنائية من الفرينة المدعمة لفائدتها”.

وتحصلت 90 في المائة من المخابز بالجهة خلال صائفة 2023 على كميات إضافية استثنائية من الفرينة تراوحت بين 26 قنطار و204 قنطار للمخبزة الواحدة وهي ضعف الكمية الإضافية التي وقع ضخها خلال صائفة 2022 بثلاثة مرات حسب زهرة ثابت.

وتوجد بالجهة حوالي 154 مخبزة مصنفة وفي حدود 135 نقطة بيع غير مصنفة.