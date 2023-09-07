يدخل محل تجاري و يسرق مبلغ مالي ثم يلوذ بالفرار..!

تعرض محل تجاري خاص بحي الرئيس بجهة المتلوي الى السرقة من قبل مجهول متنكر والذي قام باقتناء بعض المشتريات وعند وقوفه بجانب القابضة قصد الخلاص وقام بنشل مبلغ مالي قدره 2445 دينار ثم لاذ بالفرار باتجاه الأنهج المُحاذية وتوغّل داخل حي شعبي بعيدا عن الأنظار.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل الدوريات العاملة بالنسيج الأمني للمنطقة والقيام بمسح شامل للمحيط القريب والبعيد للمحل للمكان وتكثيف التحريات الميدانية وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة المركزة بالمكان أمكن حصر الشبهة في نفر من مواليد 1991 وأصيل الجهة.

و بعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية تم القبض على ذي الشبهة في وقت وجيز واقتياده الى مقر الوحدة الأمنية، وبالتحري معه أنكر كل ما نسب إليه وبعرضه على القابضة العاملة بالمحل التجاري المذكور تعرفت عليه من الوهلة الأولى وأكدت أنه نفس الشخص الذي عمد الى نشل الأموال.

باستشارة ممثل النيابة العمومية بقفصة ومدّه بحيثيات الموضوع أذن بالاحتفاظ بالمعني من أجل “السرقة من داخل فضاء تجاري” والأبحاث متواصلة.