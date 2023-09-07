1200 دينار سعر الغرفة في المبيت الخاص..!!

أكد عضو الإتحاد العام لطلبة تونس مكلف بالخدمات الجامعية غسان الكلاعي أن سعر الغرفة في المبيتات الخاصة المتحصلة على ترخيص من الدولة يتجاوز ال800 د شهريا مضيفا أن المبيتات الخاصة غير خاضعة لأي كراس شروط وأن الأسعار حرة .

وأضاف الكلاعي في تصريح اليوم الخميس في تصريح لاذاعة الديوان أف أم أن سعر السرير الواحد بالمبيت الجامعي الخاص يتراوح بين 300 و400 د موضحا أن سعر غرفة بها 3 أسرة يصل إلى 1200 د شهريا .

وانتقد الكلاعي مستويات تدخل سلطة الإشراف في مسألة أشغال الصيانة والتهيئة للمبيتات التابعة لديوان الخدمات الجامعية بالشمال مؤكدا أن هناك أكثر من 5 آلاف سرير إلى الآن غير صالحة للاستغلال بسبب عدم توفير الاعتمادات المالية للقيام بإصلاحها وهذا ما ساهم في حرمان 5 آلاف طالبة وطالبة من فرصة الظفر بالسكن الاجتماعي .