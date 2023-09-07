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1200 دينار سعر الغرفة في المبيت الخاص..!!

2023/09/07 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد عضو الإتحاد العام لطلبة تونس مكلف بالخدمات الجامعية غسان الكلاعي أن سعر الغرفة في المبيتات الخاصة المتحصلة على ترخيص من الدولة يتجاوز ال800 د شهريا مضيفا أن المبيتات الخاصة غير خاضعة لأي كراس شروط وأن الأسعار حرة .

وأضاف الكلاعي في تصريح اليوم الخميس في تصريح لاذاعة الديوان أف أم أن سعر السرير الواحد بالمبيت الجامعي الخاص يتراوح بين 300 و400 د موضحا أن سعر غرفة بها 3 أسرة يصل إلى 1200 د شهريا .

وانتقد الكلاعي مستويات تدخل سلطة الإشراف في مسألة أشغال الصيانة والتهيئة للمبيتات التابعة لديوان الخدمات الجامعية بالشمال مؤكدا أن هناك أكثر من 5 آلاف سرير إلى الآن غير صالحة للاستغلال بسبب عدم توفير الاعتمادات المالية للقيام بإصلاحها وهذا ما ساهم في حرمان 5 آلاف طالبة وطالبة من فرصة الظفر بالسكن الاجتماعي .

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