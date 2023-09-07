هل سيتم مقاطعة العودة المدرسية..؟!

تنعقد اليوم الخميس الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي للنظر في عدة اشكاليات مازالت عالقة بين النقابة والوزارة.

قال الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي توفيق الشابي، اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، بأن الهيئة تُعقد اليوم لتقييم الحراك الذي خاضه القطاع طيلة السنة الدراسية الفارطة وتدارس واقع القطاع، مردفا أن مقاطعة العودة المدرسية ليس أمرا مطروحا.

وأشار المتحدث الى أن هناك مظالم سُلطت على المديرين المعفيين من مهامهم اثر تمسكهم بقرار حجب الأعداد والبالغ عددهم 170 مدير، بالإضافة الى حجز أجور شهر جويلية لأكثر من 3 الاف مدرس.

وبين العضو النقابي في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام أن وزارة التربية اتخذت اجراءات أُحادية في تغيير اسناد معايير النُقل، نافيا ماصرح به وزير التربية بخصوص تواصل التفاوض، مؤكدا تعطل المفاوضات منذ ماي الماضي، رغم مراسلاتهم للوزارة التي انتهجت سياسة الهروب الى الأمام وفق توصيفه.