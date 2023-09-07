طالبت وزارة العدل برفع الحصانة عنه: إرجاع إسم هذا النائب لقائمة النواب على موقع البرلمان

قرر مكتب البرلمان المجتمع اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، إرجاع إسم النائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي إلى قائمة النواب المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان على شبكة الانترنت وإلى تركيبة مكتب المجلس وإلى عضوية الكتلة “الوطنية المستقلة”، مع مطالبة عدد من نواب المكتب بتقديم اعتذار رسمي له، حسب ما أفادبه النائب ياسين مامي في تصريح لموزاييك.

يذكر ان وزارة العدل كانت قد قدمت يوم 2 جوان 2023، طلبا إلى مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة عن النائب سامي عبد العالي (دائرة إيطاليا)، بسبب قضيّة تتعلّق بشبهة “الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية”، رفعتها ضدّه قنصلية تونس في باليرمو (إيطاليا).