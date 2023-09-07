الإعتداء على شخص بأسلحة بيضاء في أريانة: الداخلية تُصدر بلاغ وتكشف..#خبر_عاجل

اصدرت وزارة الداخلية بلاغا على إثر تداول مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 الذي يظهر عملية إعتداء على شخص بجهة سكرة بواسطة أسلحة بيضاء من قبل مجموعة من الأشخاص الذين تحصنوا بالفرار على متن سيارة حمراء اللون.

واكدت الوزارة انه تم التدخل من قبل الوحدات الأمنية بمنطقة اريانة الشماليةْ، وتم التعريف بالمعتدين في وقت وجيز ومداهمة مقرات سكناهم بعد التنسيق مع النيابة العمومية، ليتم إلقاء القبض عليهما وحجز السيارة وسكين كبيرة الحجم وسكين متوسطة الحجم و بقايا مواد مخدرة وكمية من علب المشروبات الكحولية..

هذا وتعهدت فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية بالموضوع والبحث لايزال متواصلا على صعيد الفرقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شانهم.