البنك المركزي يُبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

قرر البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، الابقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8%.

وقال البنك في بيان، إن العجز في حساب المعاملات الجارية انخفض إلى 2.814 مليار دينار، بما يعادل 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية جويلية 2023، مقارنة مع 5.4 بالمئة قبل عام، بدعم زيادة إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج.

وكان البنك قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر بـ 75 نقطة أساس إلى ثمانية بالمئة لمواجهة ارتفاع التضخم، والذي كان الرفع الثالث لسعر الفائدة في العام الماضي.

وارتفع التضخم السنوي إلى 9.3 بالمئة في أوت الماضي، مقابل 9.1 بالمئة في شهر جويلية.