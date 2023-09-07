مباراة تونس بوتسوانا: أسباب إدارية تمنع هذا اللاعب من المشاركة

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2023/09/07 أهم الأخبار, رياضة

يواجه المنتخب الوطني التونسي اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 بداية من الساعة الثامنة ليلاً نظيره البوتسواني، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا الكوت ديفوار 2024.
ويغيب الوافد الجديد إلياس سعد، عن التشكيلة الأساسية للمنتخب، لأسباب إدارية، حيث لم يحصل لاعب سان باولي الألماني حتى الآن على الوثائق التي تخوّل له تمثيل المنتخب التونسي، حسب ما افادت به اذاعة موزاييك.
وفي ما يلي التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا:
أيمن دحمان
يان فاليري
ياسين مرياح
منتصر الطالبي
علي العابدي
حنبعل المجبري
إلياس السخيري
عيسى العيدوني
سيف الله اللطيف
عمر العيوني
هيثم الجويني

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