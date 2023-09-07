التعّاون الثنائي بين تونس والمملكة الهولندية في مجالات اختصاص وزارة الدّاخليّة أهم محاور لقاء وزير الداخلية مع السفيرة الهولندية

مثل التعّاون الثنائي بين تونس والمملكة الهولندية في مجالات اختصاص وزارة الدّاخليّة ودعم سُبلِ الارتقاء بهذا التّعاون ومواصلة مشاريع التعاوُن المشتركة مع برنامج الأمم المُتّحدة الإنمائي محور لقاء جمع وزير الدّاخليّة كمال الفقي، اليوم الخميس بمقرّ الوزارة، مع سفيرة المملكة الهُولنديّة لدى تونس جوزيفين فرانتزان والوفد المُرافق لها.

وأشادت السّفيرة الهُولنديّة، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، بالمجهُودات التي تبذلها الدّولة التّونسيّة لمُجابهة ظاهرة الهجرة غير النظاميّة والإحاطة بالمُهاجرين غير النظاميّين الوافدين على تونس.

من جانبه فنّد الوزير ما يتمّ ترويجُهُ من المُغالطات حول سُوء التعامل مع هذا الملفّ والادّعاء بحدُوث تجاوُزات لا أساس لها من الصحّة.

وأكّد الجانبان في ذات السّياق ضرُورة قيام المُنظمات الدّوليّة ذات الاختصاص بدورها الفاعل في مُساندة مجهودات هياكل الدّولة التّونسيّة في رعاية المُهاجرين غير النظاميّين والتسريع في تنفيذ برامج عودتهم إلى بُلدانهم بصفة طوعيّة وفقا لمعايير تحترمُ حُقوق الإنسان وتضمنُ كرامتهم.