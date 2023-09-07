عاجل: سعيّد ينهي مهام مدير عام الأمن الوطني..

قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد انهاء مهام المدير العام للأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد استقبل مساء اليوم الخميس بقصر قرطاج، وزير الداخلية، كمال الفقي، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان.

وتناول الاجتماع، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، الوضع العام بالبلاد وخاصة مواصلة العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة لمقاومة الاحتكار والترفيع في الاسعار وفقدان عدد من المواد الاساسية.

وأوضح رئيس الجمهورية أنه لا بد من مواجهة اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة وهي تأجيج الاوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسيا وهؤلاء الذين يغدقون الاموال الفاسدة أثناء الحملات الانتخابية وهم الذين ينكلون بالشعب بين كل موعد انتخابي وآخر.

وشدد رئيس الجمهورية على ان الإرادة ثابتة والعزيمة لن تلين في تطهير البلاد لأنه مطلب شعبي ولا بد أن يطبق القانون على كل من تجاوزه وعلى كل من يعتبر نفسه خارج أي ملاحقة جزائية.

كما تطرق مجددا الى ضرورة تأمين العودة المدرسية وخاصة بتأمين محيط المدارس في كل مكان.

وعلى صعيد آخر دعا رئيس الجمهورية إلى تكثيف الدوريات الامنية في كل مناطق البلاد وخاصة في عديد من الاحياء التي انتشرت فيها جرائم الحق العام كترويج المخدرات واستهلاكها والسرقات والعنف وغيرها من الجرائم ، فالدولة يجب أن تحفظ الامن حتى يشعر المواطن سواء بالليل أو بالنهار وفي أي مكان أنه آمن وأن هناك قوات أمن تسهر على أمنه وتفرض احترام القانون، بحسب نص البلاغ.