عاجل/سقوط طائرة هليكوبتر في البحر وفقدان طاقمها بالإمارات..

أفادت الهيئة العامّة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة 8 سبتمبر 2023، بسقوط هليكوبتر في البحر، وعلى متنها طياران اثنان.

وقال قطاع تحقيقات الحوادث الجوية إنّ الهيئة تلقت، مساء أمس الخميس 7 سبتمبر 2023، بلاغا بسقوط طائرة عمودية من طراز “Bell212″، في البحر وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية والجنوب أفريقية.

وأشار، في بيان له، إلى أنّ الطائرة كانت في رحلة تدريبية ليلية وأقلعت من مطار آل مكتوم الدولي.

وأضاف أنّ فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة.

وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع.