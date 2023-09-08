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هدف ميسي يمنح الأرجنتين الفوز على الإكوادور في تصفيات كأس العالم

2023/09/08 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


هز ليونيل ميسي الشباك في الشوط الثاني ليمنح الأرجنتين بطلة العالم الفوز 1-صفر على ضيفتها الإكوادور في مستهل تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 الليلة الماضية.

وواصل القائد ميسي مستواه المتميز بعد تألقه مع إنتر ميامي، وسدد ركلة حرة في الشباك في الدقيقة 77.

وتعادلت باراجواي دون أهداف مع بيرو، فيما فازت كولومبيا 1-صفر على ضيفتها فنزويلا.

وتُستكمل بقية مواجهات الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية مساء الجمعة عندما تلعب أوروجواي ضد تشيلي، فيما تستضيف البرازيل ضيفتها بوليفيا.

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