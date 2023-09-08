القصرين: الاحتفاظ بــ05 أنفار وحجز مواد مخدرة..

في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من المظاهر المخلة بالأمن العام و التصدي لظاهرة ترويج المخدرات تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 05 و 06 سبتمبر 2023 وحدات منطقة الحرس الوطني بالقصرين إثر مداهمة محل لبيع الفواكه الجافة من القاء القبض على عدد 03 أنفار من بينهم فتاة و نفر مفتش عنه و تم حجز لديهم حوالي 11 غرام من مخدر الكوكايين , أقراص مخدرة , ميزان الكتروني , آلات حادة و علبة غاز مشل للحركة .

بمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم

و في سياق متصل تمكنت الوحدات الإستعلماتية بمنطقة الحرس الوطني بالقصرين من القاء القبض على نفرين و بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة نوع ” بريقبالين ” .

بمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم .